В России сократили около 30 тысяч госслужащих

Правительство РФ провело административную реформу.

Кабмин провел административную реформу, по итогам которой было сокращено около 30 тыс. госслужащих. Об этом во вторник заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, пишет ТАСС.

«Мы абсолютно разделяем вашу озабоченность, связанную с необходимостью постоянного совершенствования административной реформы. Хочу сказать, что мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти», — сказал Мишустин.

Он добавил, что по итогам такой работы «типизация, аккуратность в количестве департаментов, заместителей министров и прочее были наведены».

«В результате мы сократили около 30 тыс. государственных служащих, сделали это буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности. В ней активнейшее участие принимали сенаторы, и есть очень хорошие результаты», — сказал Мишустин.