В России создадут единую базу данных мигрантов

В МВД России утвердили план развития миграционной политики.

План предполагает создание информационной платформы с данными мигрантов, пишет "Интерфакс".

Предполагается сформировать государственную систему планирования и управления миграционными процессами, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов Российской Федерации, учета и перераспределения кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям.

"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", – отметили в пресс-службе МВД.