В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

Пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума стартуют в восьми регионах РФ.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Договорились с рядом регионов… провести на их территории эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем, чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности, с тем, чтобы в последующем эту технологию,… наверное, с 2021 года развернуть по всей стране", – заявил Топилин.

Министр отметил, что планирует провести совещание с Минфином и Минэкономразвития по этому вопросу, так как данные этих ведомств также планируется использовать в ходе проекта, пишет "РИА Новости".

Пресс-служба Минтруда РФ уточнила, что пилотные проекты пройдут в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской областях.