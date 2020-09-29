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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

Новости. Общество
20:40, 29 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Повышение ежемесячных выплат затронет малоимущие семьи.

В 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей. Но в 2020 году малоимущие семьи получат пособия в увеличенном размере.

"Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума. Такой шаг потребует дополнительно почти 95 млрд рублей", - сообщили РИА Новости в Минтруде.

Ранее на встрече с сенаторами президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство России должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума. Он также попросил при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера выплаты на детей от 3 до 7 лет для ряда семей, начиная с 2021 года.

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