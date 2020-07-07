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В России увеличился процент людей, победивших ковидную инфекцию

Новости. Общество
11:16, 08 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Всего в России на 8 июля зарегистрировано 700792 случаев COVID-19, за сутки – 6562, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 472511 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 8631. Всего вылечились более 67% инфицированных. Вчера этот показатель не превышал 66%.

За весь период в России умерли 10667 человек. За последние сутки подтверждено 173 летальных случаев.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 8 июля составило 1623. За минувшие сутки выявлено 42 случая коронавируса. Еще один человек с положительным тестом на COVID-19 скончался – это девятый летальный исход с начала эпидемии в республике.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-08 13:09:59
Выписывать то вписывают пациентов, но с порожёнными на 25% лёгкими, мол само рассосётся .
Неравнодушный
2020-07-08 12:11:52
От СПИДа и туберкулёза тысячи людей умирают, почему о них писать почти перестали?
Гость
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