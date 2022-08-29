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В России возобновлен прием документов на оформление загранпаспортов на 10 лет

Новости. Общество
10:09, 20 Сентября 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

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Министерство иностранных дел России сообщило о возобновлении приема документов на оформление загранпаспортов на 10 лет.

Консульский департамент МИД РФ сообщил, что со вторника возобновлен прием документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет», — говорится в сообщении департамента.

Ранее консульский департамент МИД РФ сообщал, что с 26 августа 2022 года временно прекращается прием заявлений на оформление паспорта нового поколения сроком действия 10 лет. В ведомстве отметили, что такая мера связана с необходимостью переформатирования электронного носителя.

МИД РФ принял дополнительные меры для стабильной выдачи загранпаспортов со сроком действия 10 лет, технические сложности преодолены, сообщает ТАСС.

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