В России введут ограничения на продажу пластиковой посуды

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Минприроды России готовит введение ограничений на продажу одноразовой пластиковой посуды – это будет происходить постепенно в течение нескольких лет.
Такое заявление в интервью РБК сделал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.
По его словам, он против "революционных движений" и за эволюцию. Можно было бы попробовать отказаться от пластиковой посуды и за пять лет, то есть вводить ограничения по 20% в год, если "это будет безболезненно", отметил Кобылкин.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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