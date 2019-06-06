В России введут ограничения на продажу пластиковой посуды

Минприроды России готовит введение ограничений на продажу одноразовой пластиковой посуды – это будет происходить постепенно в течение нескольких лет.

Такое заявление в интервью РБК сделал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

По его словам, он против "революционных движений" и за эволюцию. Можно было бы попробовать отказаться от пластиковой посуды и за пять лет, то есть вводить ограничения по 20% в год, если "это будет безболезненно", отметил Кобылкин.

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