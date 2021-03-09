Правительство РФ закрепило группы товаров и услуг за профильными федеральными ведомствами.

В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Как ожидается, это позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания ценового роста.

Как сообщили в российском кабмине, мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за федеральными министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые эти органы госвласти назначаются ответственными. Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия, у Минпромторга – потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны, у Минздрава – медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры – за услуги связи, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения – за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки – за услуги высшего образования.

В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях. Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию.