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За сутки в России от коронавируса умер 201 человек

Новости. Общество
16:55, 09 Октября 2020
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Общее число летальных случаев в России на 9 октября достигло 22 257, сообщил в оперштабе РФ.

В России за сутки зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет на сегодняшний день 1 272 238 человек.

Выздоровел 1 009 421 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 7 092 пациента.

Летальных случаев за все время: 22 257, за последние сутки скончался 201 больной коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 49,6 млн тестов на коронавирус, за сутки - 507 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 октября остаются 251 549 человек.

 

 

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Комментарии

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бюджет
2020-10-09 17:31:01
А от пневмонии сколько? А от онкологии сколько? ХВАТИТ народу мозги пудрить.
zanoza
2020-10-09 17:12:43
Мрёт народ пачками и всё хорошо в Датском королевстве.
Гость
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