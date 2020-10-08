За сутки в России от коронавируса умер 201 человек

Общее число летальных случаев в России на 9 октября достигло 22 257, сообщил в оперштабе РФ.

В России за сутки зафиксировано 12 126 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.



Общее число заболевших коронавирусом в России составляет на сегодняшний день 1 272 238 человек.



Выздоровел 1 009 421 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 7 092 пациента.



Летальных случаев за все время: 22 257, за последние сутки скончался 201 больной коронавирусом.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 49,6 млн тестов на коронавирус, за сутки - 507 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 октября остаются 251 549 человек.