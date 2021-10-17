В России выявлено более 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 34 303 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 925 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Сутками ранее этот показатель был на уровне 33 208.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 992 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 000 624.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 7 000 624 человека.

За последние сутки в России подтверждено 997 летальных исходов с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 223 312 россиян с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 200,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 659 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 октября остаются 1 647 646 человек.

Напомним, за сутки COVID-19 заразились еще 285 жителей Карелии, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 237 пациентов.