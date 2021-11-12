В России выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом

Заразившиеся «омикроном» люди прибыли из ЮАР, новый штамм коронавируса подтвержден у двух пассажиров.

Как пишет РБК, в России омикрон-штамм коронавируса обнаружен у двух граждан. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что новый штамм коронавируса был выявлен у прибывших из ЮАР, ранее их ПЦР-тесты показали положительный результат. По прибытии из Африки пациенты находились в обсерваторе.

Всего, как сообщает Роспотребнадзор, коронавирус выявлен у десяти пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР. В настоящее время специалисты определяют штаммы вируса.