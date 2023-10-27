В России выросла заболеваемость COVID-19

За неделю в России заболеваемость COVID-19 увеличилась на 30%.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 30,1%, сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране», — цитирует информагентство сообщение оперштаба.

За последнюю неделю в стране были госпитализированы 3781 человек с коронавирусом, что на 19,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Рост числа госпитализаций произошел в 56 субъектах России, при этом в 28 регионах — больше чем в среднем по стране.