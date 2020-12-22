В России за минувшие сутки от COVID-19 умерло 549 человек

За все время эпидемии в стране зарегистрирован 52 461 летальный случай от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 27 250 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 933 753 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 343 967 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 447 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 549 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрирована 52 461 смерть пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 87 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 393 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 декабря остаются 641 563 человека.