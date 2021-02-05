В России за сутки число выздоровевших пациентов с коронавирусом превысило количество заболевших

О ситуации с заболеванием коронавирусом в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 16 627 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний в РФ зарегистрировано 3 951 233 случая коронавирусной инфекции.

Всего выздоровело 3 436 326 больных коронавирусом, за сутки выписан по выздоровлению 22 831 пациент.

Летальных случаев за все время: 76 229, за последние сутки подтверждено 497 смертей больных с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 104 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 404 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 февраля остаются 626 795 человек.