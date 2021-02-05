Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице 7
05.02.2021 19:26
Больные коронавирусом продолжают умирать в Карелии – еще четыре смерти
Сегодня 09:21
Ученые выяснили, почему коронавирус возник в Китае
05.02.2021 21:30
В районе Карелии собака целый день прождала на остановке своего хозяина и чуть не замерзла от холода (ФОТО) 1
Сегодня 12:33
Перечислены автомобили, которыми больше всего довольны владельцы
05.02.2021 19:40

В России за сутки число выздоровевших пациентов с коронавирусом превысило количество заболевших

Новости. Общество
13:29, 06 Февраля 2021
фото: pixabay
Загрузка...

О ситуации с заболеванием коронавирусом в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 16 627 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего на сегодняшний в РФ зарегистрировано 3 951 233 случая коронавирусной инфекции.

Всего выздоровело 3 436 326 больных коронавирусом, за сутки выписан по выздоровлению 22 831 пациент.

Летальных случаев за все время: 76 229, за последние сутки подтверждено 497 смертей больных с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 104 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 404 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 февраля остаются 626 795 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)

Аналитика

05.02.2021 13:50
Политкухня
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 4
На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
03.02.2021 11:00
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»