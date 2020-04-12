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В России за сутки коронавирус выявили у 2,5 тысячи человек

Новости. Общество
11:15, 13 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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На сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса.

Число зараженных COVID-19 за сутки увеличилось на 2558,  сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 2186 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 52 регионах. 

За последние сутки от вируса скончались 18 человек. Всего умерли 148 зараженных.

Выздоровели – 1470.

Напомним, в Петрозаводске подтверждён ещё один случай Covid. Заболевшей оказалась женщина, которая лечилась от пневмонии в республиканской инфекционной больнице. Итого, в Карелии на 13 апреля 4 случая заражения Covid-19.

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