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В России за сутки коронавирус выявили у 4774 человек

Новости. Общество
10:53, 23 Апреля 2020
фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив
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На сегодняшний день в России зарегистрировано 62773 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 4774,  сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 5236 новых случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 42 человек. Всего умерли 555 зараженных.

Выздоровели – 4891.

Напомним, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в республике увеличилось на два и составило 37 человек.

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