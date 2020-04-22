В России за сутки коронавирус выявили у 4774 человек

На сегодняшний день в России зарегистрировано 62773 случаев коронавируса.
Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 4774, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
Вчера было выявлено 5236 новых случаев COVID-19.
За последние сутки от вируса скончались 42 человек. Всего умерли 555 зараженных.
Выздоровели – 4891.
Напомним, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в республике увеличилось на два и составило 37 человек.
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