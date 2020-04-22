В России за сутки коронавирус выявили у 4774 человек

На сегодняшний день в России зарегистрировано 62773 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 4774, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 5236 новых случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончались 42 человек. Всего умерли 555 зараженных.

Выздоровели – 4891.

Напомним, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в республике увеличилось на два и составило 37 человек.