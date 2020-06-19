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19.06.2020 21:00

В России за сутки выявили 7889 новых случаев заболевания коронавирусом

Новости. Общество
12:44, 20 Июня 2020
фото: Илья Тимин
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За последние сутки в России выявлено 7889 заболевших COVID-19 в 85 регионах страны, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В России, по информации портала Стопкоронавирус.рф, за сутки выявили 7889 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе выявлено активно 2579 случаев (32,7%) как контактные без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, а число выписанных по выздоровлению возросло до 334 592.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 186 человек.
За весь период по России умерло 8 002 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 16,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 339 тыс. тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 июня остаются 310 тыс. человек.

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