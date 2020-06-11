В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество заболевших выросло до 511,4 тысяч человек, сообщает оперативный штаб.

На 12 июня 2020 в России зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 8 987 человек.

Лидерами среди регионов по приросту заболевших стали Москва и Подмосковье. За сутки там выявили 1714 и 730 новых случаев соответственно. Эти же регионы занимают первое и второе место по общему количеству зараженных. Кроме них, в пятерку лидеров входят: Санкт-Петербург (всего — 20 тыс. заболевших, 274 — за сутки), Нижегородская (всего — 13,5 тыс., 221 — за сутки) и Свердловская области (8,8 тыс. — всего, 320 — за сутки).

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 6 715 человек, сегодня зафиксировано 183 случая смерти.

В активной фазе болезни находятся 235 338 человек, из них 2 300 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.31%.

Общее количество вылечившихся увеличилось до 269,3 тыс. человек. За сутки выписали 8220 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Суточный прирост по жертвам за последнее время составляет более 100 человек. По данным на 12 июня, в России за сутки зарегистрировано 183 умерших. Всего с начала распространения вируса скончались 6715 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай.