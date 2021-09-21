В России за время пандемии было проведено более 190 миллионов тестов на коронавирус

Только за последние сутки было проведено 418 тысяч тестов на COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России последние сутки выявлено 22 236 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 957 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 443 149 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 618 117.

За прошедшие сутки выздоровели 13 513 человек.

За сутки был зарегистрировано 779 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 204 679.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 190,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 418 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 сентября остаются 1 257 326 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса и три смерти. С начала пандемии в республики заболели 65252 человека, выписаны по выздоровлению 62119 пациента.