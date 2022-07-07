В России заболеваемость ковидом увеличилась за неделю на 8,2%

Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 регионах, заболеваемость выросла в 43, следует из данных штаба.
Как сообщили в оперштабе, увеличение числа госпитализаций произошло в 39 регионах.
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 8,2%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 5,5%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, информирует ТАСС.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 регионах, заболеваемость выросла в 43, следует из данных штаба.
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