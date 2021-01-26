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В России зафиксировали рекордно низкий рост цен на услуги ЖКХ

Новости. Общество
20:40, 26 Января 2021
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование, в рамках которого за 2020 год в России зафиксировали рекордно низкий рост цен на жилищно-коммунальные услуги.

Впервые за 19 лет показатель достиг минимального показателя в 3,55 процента при годовой инфляции в 4,91 процента. Материалы исследования есть в распоряжении "Ленты.ру".

Эксперты связали такие результаты с пандемией коронавируса, во время которой в некоторых регионах страны власти не стали повышать стоимость услуг ЖКХ и на некоторое время отменили сбор взносов за капитальный ремонт. Так, рост цен не достиг уровня инфляции в Москве (повышение на три процента) и Санкт-Петербурге (на 4,6 процента).

Однако низкие показатели были зафиксированы не по всей стране. В 15 регионах аналитики заметили увеличение цен выше уровня инфляции. Лидером по стоимости коммуналки стала Республика Коми с подорожанием на 16,2 процента. В этом рейтинге также оказались Воронежская область (на 7,8 процента), Забайкальский край (на 7,1 процента), Кемеровская область (на 6,7 процента), Республики Удмуртия (на 6,6 процента) и Тыва (на 5,8 процента), а также Архангельская (на 5,4 процента) и Амурская области (на 5,1 процента).

Что касается повышения цен на конкретные услуги, то за год больше всего в среднем по стране подорожало водоотведение (на 4,78 процента). Также увеличилась стоимость горячей воды (на 4,32 процента), электричества (на 3,96 процента) и отопления (на 3,36 процента). Так, цена за горячее водоснабжение стремительнее всех регионов повысилась в Республике Алтай (на 12,2 процента), стоимость электроэнергии — в Иркутской области (более чем на пять процентов), а плата за отопление — в Севастополе (на десять процентов).

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