В России зафиксировали семь случаев заражения вариантом омикрон-штамма «кентавр»

Доля подварианта BA.2.75 («кентавр») омикрон-штамма коронавируса в штаммовом составе незначительна, число случаев заболеваемости в России составляет семь.

Об этом в среду журналистам сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, информирует ТАСС.

«Доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5. А вот доля BA.2.75 („кентавр“) пока незначительна — всего семь случаев на всю страну», — сказала она.

По словам Пшеничной, в России фиксируется рост заболеваемости из-за распространения новых, «более трансмиссивных» подвариантов «омикрона». Вместе с тем, стремительный рост заболеваемости, как это было в январе при смене циркулирующего в то время геноварианта «дельта» на «омикрон», не отмечается. «По мнению ряда зарубежных ученых, это связано с тем, что у тех, кто переболел первыми вариантами „омикрона“, сохранились антитела, которые пока защищают и от новых подвариантов — BA.4/BA.5 и BA.2.75», — подчеркнула эксперт.

Новые подварианты штамма «омикрон» вызывают заболевание, течение которого по тяжести «в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ», заметила Пшеничная. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен. Однако и обыкновенная ОРВИ у некоторых людей может привести к осложнениям со стороны нижних дыхательных путей и закончиться пневмонией, уточнила она.

«Следует вспомнить летние месяцы до пандемии — заболеваемость вирусными инфекциями была и никуда не девалась. Обычно ОРВИ или энтеровирусную инфекцию привозили из отпуска. После возвращения домой часто болели и те, кто отдыхал, и члены семьи, которые инфицировались от вернувшихся туристов. Перемена климата, часовых поясов часто приводила к повышению уязвимости организма к различным инфекционным агентам. Поэтому сейчас — в сезон отпусков — надо по-прежнему бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Рекомендуется использовать маску при первых признаках недомогания», — сказала Пшеничная.

В целом необходимость возобновлять ограничения на федеральном уровне отсутствует, считает она. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и ревакцинации от ковида раз в полгода сохраняются, заключила эксперт.