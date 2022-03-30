Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Глава Карелии объяснил, почему для Петрозаводска решили закупать троллейбусы, а не электробусы
Сегодня 16:40
Segezha Group увеличивает оплату труда
Сегодня 13:46
«Россети Северо-Запад» повышают надежность электроснабжения в Суоярвском районе
Сегодня 11:45

В России зафиксировали снижение скорости мобильного интернета

Новости. Общество
22:00, 31 Марта 2022
фото: © Николай Тришин / ТАСС

Новости партнеров

В феврале показатель скорости в сетях МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 замедлился до 21,1 Мб/сек

Подсчеты агентства TelecomDaily выявили замедление средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE с момента их запуска в России в 2011–2012 годах. В ноябре 2021 года показатель скорости в сетях МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 достигал 21,7 Мб/сек, в феврале нынешнего года скорость замедлилась до 21,1 Мб/сек, говорится в исследовании агентства. Об этом информирует ТАСС.

Как считают аналитики TelecomDaily, основной причиной замедления средней скорости сети является рост трафика. Развитие и модернизация сетей мобильной связи не способны компенсировать рост нагрузки на сети. Для роста скорости интернета в стране необходимо модернизировать сети опережающими темпами. Кроме того, введенные санкции способны ограничить или даже остановить модернизацию значительной сетевой инфраструктуры, отмечается в исследовании.

«Как хорошо известно, часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и других. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты — это вопрос», — пояснил результаты исследования генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. 

Он добавил, что сейчас в более выигрышном положении находятся сети, построенные на оборудовании китайской Huawei. Кусков предположил, что оборудование данного производителя будет продолжать поставляться, но его цена вырастет. Помимо этого, генеральный директор TelecomDaily отметил, что стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. «Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее», — сказал Кусков.

По данным TelecomDaily, самым быстрым среди операторов «четверки» оказался мобильный интернет «Мегафона» (средняя скорость по всей территории РФ — 33,2 Мб/сек), как и в 2021 году. По средней и максимальной скорости передачи данных компания по-прежнему опережает три другие сети на 70% и более, отметили в агентстве.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
30.03.2022, 16:32
Еще один боец из Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Аналитика

Сегодня 12:59
Политкухня
Финны смотрят на НАТО
Настроения жителей соседней c Карелией Финляндии стремительно меняются в сторону вступления страны в военный блок.
Движение вверх. Как работают социальные лифты в «Социальных аптеках»
30.03.2022 09:06
«Абсолютно не бедный человек»
29.03.2022 15:30
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022 15:19
Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное
25.03.2022 14:45
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2022 15:22
Без политики
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.