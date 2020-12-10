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В России зафиксирован новый рекорд смертей от коронавируса – 613 человек

Новости. Общество
12:08, 11 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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За последние сутки в России выявлено 28 585 случаев COVID-19, а также подтверждено 613 летальных исходов, сообщает штаб по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 28 585 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 597 711 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 059 840 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 171 пациент.

За минувшие сутки в России подтверждено 613 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 45 893 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 81,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 543 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 декабря остаются 548 957 человек.

Напомним, за сутки еще два пациента с COVID-19 умерли в Карелии. Жертвами коронавируса стали уже 123 жителя республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-11 12:25:28
Умирают простые люди, потому как жизнь и без вируса не сахар. У чиновников иммунитет крепче, они живучие, никакой вирус их не берёт, разве что вирус повальной коррупции и взяточничества.
Гость
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