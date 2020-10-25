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Рекордное количество заболеваний COVID-19 зарегистрировано в России

Новости. Общество
11:00, 26 Октября 2020
фото: © AP Photo / Jean-Francois Badias
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В России за сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 17 347.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 531 224 пациента с COVID-19.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 219. Всего с начала пандемии зарегистрировано 26 269 смертей от коронавируса.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 7 574. Всего от инфекции вылечились 1 146 096 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 57,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 476 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 октября остаются 354 238 человек.

 

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