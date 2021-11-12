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В России зафиксировано минимальное число случаев COVID-19 с июня

Новости. Общество
14:12, 03 Января 2022
фото: Pixabay

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За минувшие сутки в России было выявлено 16 343 случая коронавирусной инфекции — это наименьшее число за несколько последних месяцев, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 16 343 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1 147 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 554 309 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 548 076.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 24 037 человек.

По данным на 3 января, за сутки в России подтверждено 835 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 311 353 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 января остается 1 180 567 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 27 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровел 81 человек. При этом коронавирусом в республике не заразился ни один ребенок.

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Комментарии

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кир
2022-01-03 14:17:01
Микроб был подавлен обилием выпивки, - сказал кот. :)
Изя
2022-01-03 14:31:14
кир, микроб подавлен ценой посадки печени . так ???))
кир
2022-01-03 15:32:28
Изя, прав, мой друг, но наши люди и слышать об этом не хотят. :)
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