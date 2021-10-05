В России зафиксировано рекордное число умерших за сутки с начала пандемии

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 895 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России было выявлено 25 110 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 110 (8,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 637 427 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 759 059.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 568 человек.

За сутки был зарегистрировано 895 летальных исходов — это очередной рекордный показатель с начала пандемии. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 211 696.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 349 626 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 261 новый случай коронавируса и три летальных исхода от коронавируса.