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В России зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

Новости. Общество
11:49, 29 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

За последние сутки в России умерло максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 652 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Об этом пишет РБК.

Предыдущий рекорд был зафиксировано 24 декабря прошлого года, когда было объявлено о смерти от COVID-19 635 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус забрал жизни четырех жителей Карелии.

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