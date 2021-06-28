В России зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в России умерло максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 652 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Об этом пишет РБК.

Предыдущий рекорд был зафиксировано 24 декабря прошлого года, когда было объявлено о смерти от COVID-19 635 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус забрал жизни четырех жителей Карелии.