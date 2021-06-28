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Коронавирус забрал жизни еще четырех жителей Карелии

Новости. Общество
09:36, 29 Июня 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Всего за время пандемии в нашей республике скончались от коронавирусной инфекции 626 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 29 июня, четыре человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 626.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 173 жителей республики, из них 169 непривитых. Заболел — 161, средней тяжести — 48 и 20 тяжелых пациентов, под ИВЛ пациентов нет.

В больницах с коронавирусом находятся 785 пациентов, из них шестеро крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49980 человек.
За сутки выздоровели еще 87 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47408 человек.

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Комментарии

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Гена
2021-06-29 09:46:27
А почему у нас не могут лечить этот короновирус!? Может дело в "голиковых"?
Да и денег на медицину выделяется очень мало,как говорит Зюганов, потому всё запущено....?
Гость
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