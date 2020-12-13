В России резко снизилась смертность от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 328 случаев COVID-19, а также подтверждено 450 летальных исходов, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 27 328 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 681 256 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 124 797 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 18 562 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 450 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрирована 47 391 смерть пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 83,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 463 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 декабря остаются 568 749 человек.