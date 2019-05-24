В России запретили уличные табло с курсами валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.

Президент Владимир Путин дал Банку России право устанавливать обязательные требования для кредитных организаций о порядке размещения ими курсов обмена иностранной валюты, подписав в декабре соответствующий закон. 23 апреля ЦБ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за переделами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней, пишет РБК.