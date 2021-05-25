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В России запретят участие в выборах причастным к экстремизму

Новости. Политика
21:05, 25 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Запрет затронет избирательные кампании всех уровней.

Государственная Дума России поддержала поправку в законопроект о запрете на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям. Как пишет «Коммерсант», в первоначальной версии законопроекта предлагалось запретить таким лицам выдвигаться в депутаты Госдумы. Однако председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников из «Единой России» и глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли поправку, которая распространяет запрет на выборы всех уровней.

Согласно этой поправке, запрет коснется участников, членов, работников и иных лиц, чья причастность к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в силу решением суда. Учредителей и руководителей таких организаций можно будет не допускать к выборам без судебного решения. Причастным к деятельности экстремистских организаций хотят запретить участвовать в избирательных кампаниях в течение пяти лет (для руководителей) или трех лет (для рядовых участников и тех, кто оказывал организации финансовую или «иную» помощь) с момента признания организации экстремистской.

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