В России запустили производство картонных гробов

Производство гробов из сотового картона, на корпус которых по желанию заказчика можно наносить изображения, запустили в Крыму.

Об этом сообщил в среду ТАСС директор Крымской национальной мемориальной компании Михаил Ремез.

"Мы готовы сейчас производить в неделю до 100 изделий. Мы будем в первую очередь испытывать их в похоронных организациях Крыма и в собственном нашем крематории, чтобы убедиться в вещах, которые были разработаны теоретически", - сообщил Ремез.

По его данным, в России ежегодно вырубается более 1 млн гектаров леса и около 1% идет на производство гробов. Изготовление гробов из картона, считает Ремез, может снизить нагрузку на экологию.

Он отметил, что подобные технологии используют в США, Европе и Китае. "Внешне гроб не будет отличаться от привычных нам изделий - шестигранники будут выполнены. На верхнюю крышку гроба можно на ультрафиолетовом принтере наносить различного рода изображения, которое позволит человеку по желанию родственников в момент прощания придать индивидуальность жизненного пути. Рыбаку, к примеру, удочку или рыбку", - отметил Ремез.

Производство картонных гробов в Крыму может быть увеличено в несколько раз, если изделия будут доставлять листами, а покупатели будут самостоятельно собирать их. Для этого изготовитель намерен создать видеоурок по сборке гробов.