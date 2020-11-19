Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула 12
Сегодня 11:07
"За сутки 75 процентов легких может быть поражено": главная угроза коронавируса 8
Сегодня 15:06
Полиция Петрозаводска опубликовала видео конфликта пассажиров в автобусе, где мужчину жестоко избили 6
Сегодня 14:12
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа 1
Новое
Сегодня 18:51
Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 11,5 тысячам 1
Сегодня 09:33
В Карелии больные коронавирусом продолжают умирать 9
Сегодня 09:37

В России запустили производство картонных гробов

Новости. Общество
19:10, 19 Ноября 2020
фото: © Пресс-служба Крымской национальной мемориальной компании
Загрузка...

Производство гробов из сотового картона, на корпус которых по желанию заказчика можно наносить изображения, запустили в Крыму.

Об этом сообщил в среду ТАСС директор Крымской национальной мемориальной компании Михаил Ремез.

"Мы готовы сейчас производить в неделю до 100 изделий. Мы будем в первую очередь испытывать их в похоронных организациях Крыма и в собственном нашем крематории, чтобы убедиться в вещах, которые были разработаны теоретически", - сообщил Ремез.

По его данным, в России ежегодно вырубается более 1 млн гектаров леса и около 1% идет на производство гробов. Изготовление гробов из картона, считает Ремез, может снизить нагрузку на экологию.

Он отметил, что подобные технологии используют в США, Европе и Китае. "Внешне гроб не будет отличаться от привычных нам изделий - шестигранники будут выполнены. На верхнюю крышку гроба можно на ультрафиолетовом принтере наносить различного рода изображения, которое позволит человеку по желанию родственников в момент прощания придать индивидуальность жизненного пути. Рыбаку, к примеру, удочку или рыбку", - отметил Ремез.

Производство картонных гробов в Крыму может быть увеличено в несколько раз, если изделия будут доставлять листами, а покупатели будут самостоятельно собирать их. Для этого изготовитель намерен создать видеоурок по сборке гробов.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Буба
2020-11-19 19:37:57
????
ники
2020-11-19 19:34:58
Столица на Онего совсем с ума сошла , решила добить читателей сплошным негативом . Мозги то пораскиньте , деятели , о чём постоянно пишите .
протестанутый
2020-11-19 19:22:59
Это нормально, но деревянный дешевле обойдется.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
В "красной зоне" 1
Сегодня 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 5
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
Сегодня 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»