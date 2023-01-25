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В России заработала система автоматического поиска запрещенной информации в интернете

Новости. Общество
11:09, 13 Февраля 2023
фото: © Денис Вышинский / ТАСС

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По информации СМИ, Роскомнадзор запустил систему «Окулус».

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступал заказчиком по проекту.

«Информационная система „Окулус“ уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», — заявил «Ведомостям» представитель ГРЧЦ. По его словам, в декабре 2022 г. система была протестирована, а в январе 2023 г. началась интеграция системы с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Подробностей результатов тестирования, а также первых итогов ее работы представитель ГРЧЦ не привел.

Главная задача системы — это выявление нарушений российского законодательства в изображениях и видеороликах, уточнил представитель ГРЧЦ. «Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. „Окулус“ автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др.», — пояснил он.

«Окулус» — это система, которая предполагает выполнение задач по классификации изображений и видеороликов по заданным требованиям, включающим основные типы запрещенного контента, пояснила «Ведомостям» гендиректор компании «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич. По ее словам, «Окулус» работает как классификатор с уже заданным набором источников информации, в которых анализируется контент на предмет соблюдения или несоблюдения требований закона, добавила она. То есть «Окулус» может анализировать конкретные страницы сайтов или же паблики и профили в соцсетях. Программа не занимается сбором данных, она их классифицирует.

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