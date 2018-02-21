В российских поездах пассажирам предлагают постное меню

В вагонах-ресторанах поездов дальнего следования можно заказать постные блюда.

В дни Великого поста пассажирам в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования и вагонах-бистро скоростных и высокоскоростных поездов холдинга "РЖД" предложено постное меню, исключающее продукты животного происхождения (мясо, молоко, рыба, яйца). Пассажирам на выбор предлагаются первые и вторые блюда из овощей, круп и грибов, в том числе овощные супы, соте с грибами, различные каши и салаты. Десертное меню во время поста включает в себя большой выбор фруктов и соков, а также пироги с капустой, картофелем и грибами.

Наряду с постными блюдами в меню также представлено большое разнообразие блюд из традиционного меню.

Холдинг "РЖД" предоставляет пассажирам поездов дальнего следования, включая скоростные и высокоскоростные поезда, различные специальные предложения по горячему питанию, а также расширяет возможности по заказу питания в поездах. Пассажиры высокоскоростных поездов "Сапсан", путешествующие первым и бизнес-классом, могут самостоятельно выбирать меню питания при оформлении билетов, а у пассажиров 149 поездов формирования АО "ФПК" в 2017 году появилась возможность заказывать питание на весь маршрут следования (завтрак, обед, ужин) при покупке билета (или к ранее купленному билету) в кассе или на сайте ОАО "РЖД". В дальнейшем АО "ФПК" планирует максимально расширить этот перечень поездов. Меню поездов холдинга "РЖД" постоянно обновляется и включает в себя разнообразные блюда, в том числе вегетарианские и детские.