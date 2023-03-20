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В российских школах начали учить африканские языки

Новости. Общество
20:30, 20 Марта 2023
фото: © getty image

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Речь идет о преподавании суахили и амхарского в качестве дополнительных языков.

В российских школах началось обучение африканским языкам, пишет ТАСС. Речь идет о преподавании суахили и амхарского в качестве дополнительных языков, сообщил агентству директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов.

«В школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, что в общем не было даже во времена Советского Союза. Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа — университет — работодатель», — сказал Маслов.

По его словам, в институте возрождается преподавание языков, которое почти исчезло, например йоруба, сомалийский, активно преподаются суахили, амхарский, зулу и многие другие.

«У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — добавил директор.

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