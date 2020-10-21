Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд признал незаконными требования властей Петрозаводска по установке вывесок на зданиях 38
Сегодня 07:15
Еще около 100 человек заразились коронавирусом в Карелии 6
Сегодня 10:42
Не тратьте деньги зря
Сегодня 11:34
Минимущества в 3 раза снизило начальную цену продажи бывшей фабрики в Петрозаводске 7
Сегодня 15:36
Карелию ожидает резкое потепление 3
Сегодня 16:35

В российской Арктике появились новые острова

Новости. Общество
20:40, 21 Октября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Правительство РФ дало им имена ветеранов-гидрографов.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжения о присвоении названий нескольким безымянным географическим объектам в российской части Арктики. Как сообщили в федеральном правительстве, речь идет о десяти мысах и островах, образовавшихся из-за таяния ледников в архипелаге Новая Земля. Они были обнаружены Гидрографической службой Северного флота во время одной из экспедиций.

Новые мысы и острова будут носить имена заслуженных ветеранов-гидрографов, многие из которых трудились в годы Великой Отечественной войны. В частности, это мыс Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова.

Кроме того, двум островам, входящим в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, дали названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук. Это части некогда единого острова, разделенного образовавшимся проливом.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.10.2020, 14:55
Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Аналитика

20.10.2020 15:45
Капитал
"Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали
Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.
"Палки в колесах бизнеса" 3
20.10.2020 09:01
"Для нас все дороги важны" 2
16.10.2020 09:30
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:34
Без политики
Не тратьте деньги зря
В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»