В российской Арктике появились новые острова

Правительство РФ дало им имена ветеранов-гидрографов.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжения о присвоении названий нескольким безымянным географическим объектам в российской части Арктики. Как сообщили в федеральном правительстве, речь идет о десяти мысах и островах, образовавшихся из-за таяния ледников в архипелаге Новая Земля. Они были обнаружены Гидрографической службой Северного флота во время одной из экспедиций.

Новые мысы и острова будут носить имена заслуженных ветеранов-гидрографов, многие из которых трудились в годы Великой Отечественной войны. В частности, это мыс Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова.

Кроме того, двум островам, входящим в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, дали названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук. Это части некогда единого острова, разделенного образовавшимся проливом.