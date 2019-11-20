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Новости. Общество
23:30, 20 Ноября 2019
фото: телеграм-канал «Подъём»

В российской школе торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет

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В Козьма-Демьяновской средней школе Должанского района Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет — до этого он располагался на улице.

Об этом сообщила местная газета "Знамя труда" во "ВКонтакте", пишет "Лента.ру".

В разговоре с изданием "Подъем" директор школы Наталия Полякова рассказала, что строительство туалета велось два месяца. Он представляет собой пристройку к коридору, куда проведены коммуникации.

Как отметила женщина, она переживала, что работы не успеют закончить до отопительного сезона, но рабочие "сделали [все] очень хорошо и быстро". Полякова также рассказала, что в туалете есть "все удобства": горячая вода, пластиковые окна и открывающиеся форточки. "Прям красота, мы очень счастливы", — добавила директор.

На строительство и подключение теплого туалета к школе ушло 909 тысяч рублей. На торжественном открытии присутствовали глава района Борис Макашов, чиновники районной администрации и директор школы. В ближайшее время чиновники пообещали открыть аналогичное помещение в Никольской школе, а в 2020 году — в Евлановской и Алексеевской школах.

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