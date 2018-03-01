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Новости. Общество
20:40, 01 Марта 2018

В Россию вернутся вытрезвители

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Пробные бригады врачей начнут работать в Москве уже в апреле.

Об этом заявил главный нарколог министерства Евгений Брюн, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на федеральные издания.

"Вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты. Но уже практически решено, что система вытрезвителей будет создана заново. В некоторых городах они будут существовать в рамках наркологического учреждения, в некоторых - будут самостоятельными муниципальными учреждениями, где-то - при органах соцзащиты", - отметил Брюн.

По его словам, для людей, которые нуждаются в изоляции в связи с алкогольным отравлением и неправильным поведением, "вытрезвители нужны".

Брюн также рассказал о появлении в Москве неотложной помощи для нетрезвых людей.

"Она появится совсем скоро - в апреле мы запустим пробную бригаду. Сверхзадача - не просто выехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести профилактическую работу на месте. При необходимости - госпитализировать, замотивировать на отказ от алкоголя или на продолжение лечения", - добавил он.

Главный нарколог Минздрава подчеркнул, что такая помощь будет бесплатной.

Ранее "Фонтанка" сообщала, что в Петербурге появятся вытрезвители для фанатов, которые прибудут на Чемпионат мира по футболу летом 2018 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
PS
2018-03-02 00:00:13
В целях изоляции из-за неправильного поведения пьяного замотивируют на лечение врачи из минтруда. МВД не упомянуто, стройная и логичная система.
Мизантроп
2018-03-01 22:31:43
И карательную психиатрию верните взад! Телевизор страшно включать.
кир
2018-03-01 20:48:26
Бесполезно.
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