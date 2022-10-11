В Россию возвращается ряд иностранных косметических брендов

Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani в ближайшее время могут возобновить поставки в Россию.

Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о внесении данных брендов в исключения к параллельному импорту.

При этом в Минпромторге отметили, что исключения вступят в силу только через три месяца, таким образом у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России, подчеркнули в Минпромторге.

Бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.