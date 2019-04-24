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Новости. Общество
21:05, 24 Апреля 2019
фото: © EPA/ERIK S. LESSER

В Роструде назвали самые смертоносные профессии

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В Роструде выяснили, в каких сферах деятельности в 2018 году произошло наибольшее количество смертельных несчастных случаев с работниками.

Самая травмоопасная сфера деятельности в России по итогам 2018 года — строительство. Из общего числа погибших на трудовом производстве на стройках умер 21% работников. Об этом свидетельствуют данные Роструда, с которыми ознакомился RT.

Далее идут обрабатывающие производства (17% погибших), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13%).

На четвёртом месте — деятельность, связанная с транспортировкой и хранением (12%), на пятом — добыча полезных ископаемых (8%).

Всего в 2018 году на производстве произошло 5,4 тыс. несчастных случаев с тяжёлыми последствиями. Это на 13% меньше, чем в 2017 году (6,1 тыс. случаев).

Более трети несчастных случаев (34%) — падение работника с высоты. С воздействием движущихся предметов, деталей механизмов связано 23% происшествий.

Падение, обрушение, обвал материалов или предметов привели к 13% несчастных случаев, ещё 12% пришлось на транспортные происшествия.

Больше половины (55%) всех несчастных случаев произошло из-за плохой организации труда — из-за нарушения трудового распорядка и дисциплины, недостаточной подготовки работников по охране труда и недостаточной организации производства.

Из общего числа происшествий 1,4 тыс. привели к гибели работников. В 2017 году подобных случаев было 1,7 тыс. — на 13% больше.

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