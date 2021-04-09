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В РПЦ решили регламентировать практику по изгнанию бесов

Новости. Общество
21:40, 10 Апреля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего
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Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма.

Об этом в субботу, 10 апреля, сообщил РИА Новости председатель комиссии, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах. Документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации", - сказал митрополит.

Он пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок. Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике "изгнания бесов" (экзорцизм, в просторечии - отчитка).

"До его публикации я не могу разглашать его содержание", - добавил митрополит.

Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти РПЦ в подготовке важнейших решений, касающихся церковной жизни. Межсоборное присутствие обсуждает актуальные вопросы, относящиеся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, взаимоотношений церкви с обществом, государством, другими конфессиями и религиями.

Задачей Межсоборного присутствия также является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам.

Ранее в РПЦ попросили верующих не изгонять бесов самостоятельно.

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