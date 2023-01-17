Карельская епархия РПЦ собирается возвести на набережной Петрозаводска храм за 300 миллионов

Скандальная стройка попала в план юбилейных мероприятий к 800-летию крещения карелов.

В 2025 году на городской набережной Онежского озера Петрозаводска намечено возведение православного храма Всех святых в земле Карельской просиявших. Строительство культового сооружения, которое до сих пор вызывает споры среди горожан, включено в план юбилейных мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 800-летия крещения карелов.

Круглая дата будет отмечаться в Карелии в 2027 году, и под этот повод республике обещано крупное федеральное финансирование. Однако согласно плану юбилейных мероприятий, строительство храма на набережной Петрозаводска Русская православная церковь будет вести за внебюджетные средства. Стоимость работ оценивается ни много, ни мало в 300 миллионов рублей.

В этот же план попало и строительство часовни Фаддея Петрозаводского на главной площади карельской столицы, где несколько лет назад прошли археологические раскопки, после которых остался котлован, вызывающий недоумение у туристов. На возведение часовни предполагается потратить 80 миллионов, но источник этих средств пока неизвестен.