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РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Новости. Культура
12:41, 16 Апреля 2021
фото: eparhia.karelia.ru
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Проект строительства храма на набережной Онежского озера в Петрозаводске получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Петрозаводская и Карельская епархия Русской православной церкви завершила проектирование храма Всех Святых в земле Карельской просиявших, который планируется построить на набережной Онежского озера в Петрозаводске по соседству с епархиальным управлением. Как сообщили в епархии, в настоящее время проводится негосударственная экспертиза проекта, но его документация уже получила положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Напомним, намерения Русской православной церкви возвести храм на набережной Онежского озера, которая является одним из популярных мест отдыха горожан, вызвал крайне неоднозначную реакцию у жителей карельской столицы. Многие из них выступили против этого строительства, но это никак не повлияло на планы епархии. Ранее Русская православная церковь получила в аренду земельный участок на главной площади города под возведение часовни Фаддея Петрозаводского, но в итоге в историческом центре карельской столицы оказался котлован, который вызывает лишь недоумение у туристов.  

Как утверждают в Петрозаводской и Карельской епархии, проектная документация строительства храма на набережной была размещена для общественного обсуждения на сайте республиканского управления по охране объектов культурного наследия. Однако ни в епархии, ни в правительстве Карелии не афишировали это обсуждение.   

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Комментарии

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stranger
2021-04-16 13:59:45
Ещё одно предприятие по продажи товара, который вы получите после завершения земного пути, при условии оплаты при этой жизни.
Zim
2021-04-16 13:57:41
Leopold, на набережной место проходное, рыбное, а Успенская на отшибе, одни расходы, зачем на неё тратиться?
Os
2021-04-16 13:56:03
Храм хоть работать будет. Там здание стоит уже больше пяь лет пустое неизвестно зачем.
udo
2021-04-16 13:12:40
Смотрите дальше. Всё идет от Путина. РПЦ слишком осмелела.
Изя
2021-04-16 13:59:52
udo, все в маразме )))
Leopol'd
2021-04-16 13:12:39
Как восстановить собственную, успенскую церковь, так "помогите Христа ради". И траты светского бюджета, в который церковь не платит. А как испоганить набережную, так и средств достаточно, и ресурсов достаточно...
Саныч
2021-04-16 13:12:07
Пусть подземный лепят.
.........
2021-04-16 13:10:52
А кто кому то дал право строить всякие богодельни в местах отдыха горожан ?? Почему такие вопросы решаются колуарно , без учёта мнения населения ПТХ . Мне так этот шалман и .....не нужен .
Изя
2021-04-16 13:01:09
На фиг н :) ужно . Дайте людям отдыхать на набережной (((((( :)
Асфальтов
2021-04-16 12:57:46
Очень "любил " этих священников Паганини, с детства насмотревшись на все "таинства" церкви,прости Господи, ну а во что превратилось нынешнее "духовенство" мы прекрасно знаем и видим...и читаем про них...
театральный критик
2021-04-16 12:56:09
Так протестани с плакатиком. А то горазды только педофилу в ладоши хлопать
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