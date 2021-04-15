РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Проект строительства храма на набережной Онежского озера в Петрозаводске получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Петрозаводская и Карельская епархия Русской православной церкви завершила проектирование храма Всех Святых в земле Карельской просиявших, который планируется построить на набережной Онежского озера в Петрозаводске по соседству с епархиальным управлением. Как сообщили в епархии, в настоящее время проводится негосударственная экспертиза проекта, но его документация уже получила положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Напомним, намерения Русской православной церкви возвести храм на набережной Онежского озера, которая является одним из популярных мест отдыха горожан, вызвал крайне неоднозначную реакцию у жителей карельской столицы. Многие из них выступили против этого строительства, но это никак не повлияло на планы епархии. Ранее Русская православная церковь получила в аренду земельный участок на главной площади города под возведение часовни Фаддея Петрозаводского, но в итоге в историческом центре карельской столицы оказался котлован, который вызывает лишь недоумение у туристов.

Как утверждают в Петрозаводской и Карельской епархии, проектная документация строительства храма на набережной была размещена для общественного обсуждения на сайте республиканского управления по охране объектов культурного наследия. Однако ни в епархии, ни в правительстве Карелии не афишировали это обсуждение.