Подписаться
Новости. Общество
09:35, 18 Ноября 2019
фото: © Сампо 360

Большинство участников опроса высказались против строительства храма на набережной Петрозаводска

Загрузка...

Более двух тысяч человек приняли участие в опросе "Столицы на Онего" и ответили на вопрос: Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска.

Из 2202 проголосовавших большинство – 1621 человек (73%) ответили "нет", так как в городе и так достаточно церквей.

336 (15%) респондентов считают, что храм украсит набережную. И 244 участника опроса (11%) выбрали вариант ответа: "можно подумать, мое мнение интересует епархию".

Напомним, церковь решила сделать подарок городу к столетию республики – возвести храм Всех карельских святых на Онежской набережной.

Отмечается, храм построят рядом с уже существующим Епархиальным управлением на улице Федосовой,10. Его высота составит 12 метров, диаметр купола - 11 метров. Планируется, что храм смогут одновременно посещать около 200 прихожан.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2019-11-18 10:27:55
Хороший приём, дружище! Как только кто за, так непременно прикормленный и проплаченный. В отличие от нас, честных и всегда справедливых бессеребренников. К сожалению, "Столица" сформировала читательскую аудиторию, которая всегда и во всём против. Поэтому подобные опросы бессмысленны. Если следовать им, наступит полный паралич: ничего в городе сделать будет невозможно. Относиться к ним следует, как к пенсионерской трепотне на скамейке во дворе, -- потрепались и разошлись.
Гостья
2019-11-18 10:51:59
родитель,

Время скоротечно... А пока занимайся непенсионерской трепатней.
Ronia
2019-11-18 10:45:24
родитель, А мнение читателей -горожан уже не учитывается или как ? . Проводить надо нормальные опросы ( референдумы ) горожан , а не колуарные междусобойчики , с максимальным открытым привлечением граждан . Тогда и не будет манипуляций как чесовенькой , стелой и голосованием жителей Соломенного .
nae
2019-11-18 10:37:13
родитель, а кто мешает провести референдум по этому вопросу? Уверен, что большинство выскажется против, поэтому его (референдум) никогда не проведут. Всегда проще поставить перед фактом, чем пытаться договориться.
Ronia
2019-11-18 09:55:02
Теперь в " бой " пойдут прикормленные спортивная общественнось и ветераны , одурманенные верующие фанаты и проплаченные волонтёры . Позже итоги будут совсем другие , до наоборот . И глава региона опираяясь на " широкую поддержку общественности ", заявит о начале строительства этого богоугодного заведения . В общем , всё по накатанной схеме ..Народ при этом ," отдыхает ".
Гостья
2019-11-18 10:31:35
Ronia,

Интересно какие "ветераны" пойдут в бой, которые не воевали?
Ronia
2019-11-18 10:39:49
Гостья, Ну , милая моя , какие есть , главное , что с юбилейными медалями и любят в мэрии позаседать .
Гостья
2019-11-18 10:47:27
Ronia,

Плюсую!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
11.11.2019, 01:42
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"

Аналитика

Сегодня 11:58
Обществоведение
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
Учеба в профессиональном колледже в Финляндии оказалась для подростка из Петрозаводска не такой красочной, какой она выглядит на рекламных буклетах для российских выпускников и их родителей.
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 6
Сегодня 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
"Эта палка стрелять может" 12
15.11.2019 12:38
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 5
14.11.2019 11:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:37
Личное мнение
Андрей Рогалевич: "По моему мнению, действительно произошла экологическая катастрофа" 2
Депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич потребовал привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом бедствии в Сегеже.
За полярным сиянием на батарейках 6
14.11.2019 14:03
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»