Большинство участников опроса высказались против строительства храма на набережной Петрозаводска

Более двух тысяч человек приняли участие в опросе "Столицы на Онего" и ответили на вопрос: Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска.

Из 2202 проголосовавших большинство – 1621 человек (73%) ответили "нет", так как в городе и так достаточно церквей.

336 (15%) респондентов считают, что храм украсит набережную. И 244 участника опроса (11%) выбрали вариант ответа: "можно подумать, мое мнение интересует епархию".

Напомним, церковь решила сделать подарок городу к столетию республики – возвести храм Всех карельских святых на Онежской набережной.

Отмечается, храм построят рядом с уже существующим Епархиальным управлением на улице Федосовой,10. Его высота составит 12 метров, диаметр купола - 11 метров. Планируется, что храм смогут одновременно посещать около 200 прихожан.