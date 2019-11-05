Храм на набережной Петрозаводска придется построить в три раза меньше планируемого (ВИДЕО)

Константин Павлюченко, ответственный за возведения храма Всех карельских святых на Онежской набережной, рассказал о его проектировании, размерах и месте строительства.

Как рассказал Константин Павлюченко, проектировка нового храма на Онежской набережной в самом разгаре. Такой подарок церковь решила сделать городу к столетию республики. Храм построят рядом с уже существующим Епархиальным управлением на улице Федосовой,10.

Ранее, по словам ответственного за возведение храма Всех карельских святых, планировалось, что 35 метров традиционной древнерусской архитектуры будут возвышаться над Онежским озером. Но согласно требованиям к архитектурному облику города пришлось сократить высоту храма до 12 метров.

"На строительство храма будут использованы только пожертвования православных людей, заинтересованных лиц, это ни в коем случае не государственные деньги будут", - заверил Павлюченко.

Высота храма составит 12 метров, диаметр купола - 11 метров. По предварительным подсчетам, новое строение будет вмещать до 200 прихожан.

"Храм - это неотъемлемая часть епархиального управления, как при школе столовая или спортзал", - объяснил Константин Павлюченко.

Пока все находится на стадии проектирования, отмечается в сюжете телекомпании "Сампо-360".

Ранее уже сообщалось о планах строительства храма на набережной.