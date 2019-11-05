Подписаться
Новости. Общество
13:22, 05 Ноября 2019

Храм на набережной Петрозаводска придется построить в три раза меньше планируемого (ВИДЕО)

Загрузка...

Константин Павлюченко, ответственный за возведения храма Всех карельских святых на Онежской набережной, рассказал о его проектировании, размерах и месте строительства.

Как рассказал Константин Павлюченко, проектировка нового храма на Онежской набережной в самом разгаре. Такой подарок церковь решила сделать городу к столетию республики. Храм построят рядом с уже существующим Епархиальным управлением на улице Федосовой,10.

Ранее, по словам ответственного за возведение храма Всех карельских святых, планировалось, что 35 метров традиционной древнерусской архитектуры будут возвышаться над Онежским озером. Но согласно требованиям к архитектурному облику города пришлось сократить высоту храма до 12 метров.

"На строительство храма будут использованы только пожертвования православных людей, заинтересованных лиц, это ни в коем случае не государственные деньги будут", - заверил Павлюченко.

Высота храма составит 12 метров, диаметр купола - 11 метров. По предварительным подсчетам, новое строение будет вмещать до 200 прихожан.

"Храм - это неотъемлемая часть епархиального управления, как при школе столовая или спортзал", - объяснил Константин Павлюченко.

Пока все находится на стадии проектирования, отмечается в сюжете телекомпании "Сампо-360".

Ранее уже сообщалось о планах строительства храма на набережной.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-11-05 16:34:39
"ни в коем случае не государственные деньги будут"
Не помню итогов проведения аукциона на землю в самом "вкусном" месте города и сумму от победителя - РПЦ. Т.е. убыток государства - это не государственные деньги.

David +1
бюджет
2019-11-05 15:06:06
Наверное планируемому заводу, а может фабрики излишки добавят? Где завод то строить планируют?
кир
2019-11-05 14:35:13
Пусть на исторической родине строит, а здесь не надо захватывать землю при молчаливой поддержке Кремля. 92 процента горожан не верят в библейские сказки и нечего нам мозги пудрить диким средневековьем.
Саныч
2019-11-05 14:30:09
Стройте в Соломенном, а тут могли бы школу поставить.
нетюлень
2019-11-05 16:19:29
Саныч, в Соломенном восстановленный храм и смотрится хорошо, и работает как маяк у пролива. Куда ж ещё.
Сеня
2019-11-05 14:23:36
Хм . кто им землю то под застройку дал ? Узнать про этого "героя"
Да , уж авторитет РПЦ при Гундяеве упал ниже не куда . Противно и писать про них ..
.
кир
2019-11-05 14:12:43
Референдум где по этому объекту, продажные?
Koira
2019-11-05 13:37:37
Дармоеды
David
2019-11-05 13:33:27
Оставьте себе такой " подарок"!
nae
2019-11-05 13:46:21
David, плюсую.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии

Аналитика

Сегодня 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем"
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Медиа

Праздник Марьяне-2019 в Петрозаводске
Сегодня 09:43
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»