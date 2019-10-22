Огромный храм построят на набережной Петрозаводска (фото)

На Онежской набережной в Петрозаводске планируют построить храм в честь всех карельских святых.

Петрозаводская и Карельская епархия начала проектирование храма "Всех святых в земле Карельской просиявших", сообщается на сайте религиозной организации. Он будет построен рядом с епархиальным управлением.

"Этот храм, расположенный на набережной Онежского озера, будет достойным подарком к 100-летию Республики Карелия для жителей города. Внутри храма планируется поместить мраморные доски (как в Храме Христа Спасителя в Москве) с именами выдающихся деятелей Карелии", - отметили в пресс-службе епархии.

Также планируется возвести рядом православный культурно-просветительский центр.

С учётом замечаний Градостроительного совета и Научно-экспертного совета по историко-культурному наследию Республики Карелия при Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия в сентябре 2019 года начаты работы по проектированию храма. С октября проводятся земельные изыскания.

Куратором строительства назначен священник Константин Павлюченко.