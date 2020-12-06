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В РПЦ попросили верующих не изгонять бесов самостоятельно

Новости. Общество
21:40, 06 Декабря 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего
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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион указал на ошибки россиян при изгнании бесов.

Вопросы, связанные с "беснованием", следует обсуждать со священниками, всякая же "самодеятельность" в этом деле совершенно недопустима, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Как пишет "Лента.Ру", комментируя один из случаев "изгнания бесов", произошедший с десятилетним ребенком в Волгоградской области, он указал на "вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике церкви" и перечислил их ошибки. Представитель РПЦ пояснил, что в церкви существует практика экзорцизма или — в просторечье — "отчитки", когда "бесноватого" человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов.

Однако, во-первых, такая практика никогда не совершается над детьми. Во-вторых, этот обряд может проводить только тот священник, который получил благословение от архиерея. В-третьих, "беснование" часто путают с определенными феноменами психического порядка. "Беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода", — пояснил митрополит Иларион.

По мнению священника, самодеятельность в вопросе "изгнания бесов" недопустима. Верующие, которые пытаются проделать такую практику самостоятельно, плохо разбираются в том, что такое религия, что такое православное вероучение. "Они верят не только в Бога и Дьявола, но еще и в сглаз, в порчу, то есть в то, что церковь оценивает как суеверие", — оценил действия россиян представитель РПЦ.

В ноябре жители Волгоградской области попытались изгнать бесов из десятилетнего ребенка с помощью чеснока и икон. Их действия попали на видео, на котором показано, что взрослые по очереди держат мальчика, издающего рычание, периодически показывая ему иконы, крест и чеснок. Знакомые россиян рассказали, что не замечали за ними ничего необычного.

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