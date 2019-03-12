Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
10:17, 12 Марта 2019

В Русском доме науки и культуры в Берлине начала работу выставка "Кижи – восьмое чудо света"

Загрузка...

Выставку открыли заместитель Министра культуры России Алла Манилова и директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова.

"Это один из лучших музеев России, – подчеркнула Алла Манилова, – как с точки зрения ценности музейных коллекций, так и с точки зрения квалификации коллектива. Такого опыта, как на Кижах, турист не получит больше нигде".  

Елена Богданова отметила, что немецкоязычные посетители являются самой многочисленной группой иностранных гостей на острове и сообщила о скором завершении реставрации самого известного памятника Кижей – двадцатидвухглавой церкви Преображения Господня. Уже этим летом храм предстанет перед посетителями острова без лесов. Директор музея выразила глубокую благодарность Министерству культуры России и лично Алле Маниловой за неизменную поддержку.

Центральным экспонатом выставки стал масштабный макет Кижского погоста – одного из трех первых объектов ЮНЕСКО в России, наряду с Московским Кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга. Алла Манилова особо отметила высокое качество его исполнения. Один из создателей макета – сотрудник Плотницкого центра музея Василий Варенов – присутствовал на выставке и участвовал в ее монтаже. Макет точно воспроизводит памятники погоста: главки и бочки окрыты настоящим миниатюрным лемехом, декоративные элементы украшены резьбой, сквозь окна Преображенской церкви даже можно увидеть металлокаркас, смонтированный внутри оригинала для нужд реставрации в 1982 году. Внутри погоста можно видеть миниатюрные фигурки, которые помогают оценить масштаб постройки и представить ее вживую: турист, гид, реставратор, священник, крестьяне, милиционер.

Кроме того, гости увидели макеты мельницы-столбовки и дома-кошеля, традиционные плотницкие инструменты, узлы и детали, макет системы лифтинга, используемой для реставрации Преображенской церкви, фильмы о Кижском наследии и VR-ролики, позволяющие виртуально побывать на острове. Экскурсию для первых посетителей провела автор выставки, руководитель службы музея по управлению и развитию объекта Всемирного наследия Ольга Титова, объяснив, почему выставка получила столь смелое название и почему Кижские памятники достойны именоваться восьмым чудом света.

Дизайн выставки выполнен специалистом музея Сергеем Лобановым, который также участвовал в ее монтаже.

Старший научный сотрудник музея Олег Скобелев исполнил знаменитые заонежские былины. В позапрошлом веке именно с них начались научное изучение и широкая известность русского героического эпоса. Во многом, именно благодаря династиям кижских сказителей, передававших древнюю традицию из поколения в поколение, сегодня имена Илья Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича известны каждому школьнику. Будучи участником фольклорного коллектива музея "Кижи", Олег Скобелев занялся освоением традиций эпического сказительства. Благодаря личным усилиям и таланту, выступления Олега Александровича приобрели широкую известность и популярность как среди посетителей музея, так и среди профессионалов-фольклористов.

Начальник Плотницкого центра, реставратор высшей категории Андрей Ковальчук продемонстрировал изготовление осинового лемеха для окрытия бочек и главок храма.

Специалист музея Анна Анхимова угостила собравшихся свежей традиционной выпечкой по аутентичным рецептам – пирогами для зятя и калитками. Мука для них была выращена на о. Кижи под руководством Олега Скобелева, который, помимо продолжения традиций эпического сказительства, занимается собиранием, изучением и представлением традиционных хозяйственных технологий вепсов, карелов и русских, возглавляя в музее сектор экспозиционного освоения традиционного хозяйства.

В вестибюле Русского дома науки и культуры посетителей встречает лодка-кижанка работы мастера Алексея Рыбакова – ведь именно с нее начиналась когда-то дорога на заповедный остров посреди "моря", как в старину крестьяне называли Онежское озеро.

Выставка будет работать до 12 мая.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
05.03.2019, 13:05
Любовь прошла, никто не вспоминает
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
05.03.2019, 11:56
"За школу и садик будем воевать!"
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

11.03.2019 15:47
Политкухня
Большие машины – большие проблемы 2
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 3
11.03.2019 12:26
Экономика нового мышления 2
11.03.2019 12:03
"Люцифер" и "Краснопуз" 2
07.03.2019 14:07
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2019 11:04
Личное мнение
Приспособление во всем 10
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
архив чтиво

Медиа

Огнемет на Масленице в Петрозаводске
11.03.2019 12:42
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»