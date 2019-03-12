В Русском доме науки и культуры в Берлине начала работу выставка "Кижи – восьмое чудо света"

Выставку открыли заместитель Министра культуры России Алла Манилова и директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова.

"Это один из лучших музеев России, – подчеркнула Алла Манилова, – как с точки зрения ценности музейных коллекций, так и с точки зрения квалификации коллектива. Такого опыта, как на Кижах, турист не получит больше нигде".

Елена Богданова отметила, что немецкоязычные посетители являются самой многочисленной группой иностранных гостей на острове и сообщила о скором завершении реставрации самого известного памятника Кижей – двадцатидвухглавой церкви Преображения Господня. Уже этим летом храм предстанет перед посетителями острова без лесов. Директор музея выразила глубокую благодарность Министерству культуры России и лично Алле Маниловой за неизменную поддержку.

Центральным экспонатом выставки стал масштабный макет Кижского погоста – одного из трех первых объектов ЮНЕСКО в России, наряду с Московским Кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга. Алла Манилова особо отметила высокое качество его исполнения. Один из создателей макета – сотрудник Плотницкого центра музея Василий Варенов – присутствовал на выставке и участвовал в ее монтаже. Макет точно воспроизводит памятники погоста: главки и бочки окрыты настоящим миниатюрным лемехом, декоративные элементы украшены резьбой, сквозь окна Преображенской церкви даже можно увидеть металлокаркас, смонтированный внутри оригинала для нужд реставрации в 1982 году. Внутри погоста можно видеть миниатюрные фигурки, которые помогают оценить масштаб постройки и представить ее вживую: турист, гид, реставратор, священник, крестьяне, милиционер.

Кроме того, гости увидели макеты мельницы-столбовки и дома-кошеля, традиционные плотницкие инструменты, узлы и детали, макет системы лифтинга, используемой для реставрации Преображенской церкви, фильмы о Кижском наследии и VR-ролики, позволяющие виртуально побывать на острове. Экскурсию для первых посетителей провела автор выставки, руководитель службы музея по управлению и развитию объекта Всемирного наследия Ольга Титова, объяснив, почему выставка получила столь смелое название и почему Кижские памятники достойны именоваться восьмым чудом света.

Дизайн выставки выполнен специалистом музея Сергеем Лобановым, который также участвовал в ее монтаже.

Старший научный сотрудник музея Олег Скобелев исполнил знаменитые заонежские былины. В позапрошлом веке именно с них начались научное изучение и широкая известность русского героического эпоса. Во многом, именно благодаря династиям кижских сказителей, передававших древнюю традицию из поколения в поколение, сегодня имена Илья Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича известны каждому школьнику. Будучи участником фольклорного коллектива музея "Кижи", Олег Скобелев занялся освоением традиций эпического сказительства. Благодаря личным усилиям и таланту, выступления Олега Александровича приобрели широкую известность и популярность как среди посетителей музея, так и среди профессионалов-фольклористов.

Начальник Плотницкого центра, реставратор высшей категории Андрей Ковальчук продемонстрировал изготовление осинового лемеха для окрытия бочек и главок храма.

Специалист музея Анна Анхимова угостила собравшихся свежей традиционной выпечкой по аутентичным рецептам – пирогами для зятя и калитками. Мука для них была выращена на о. Кижи под руководством Олега Скобелева, который, помимо продолжения традиций эпического сказительства, занимается собиранием, изучением и представлением традиционных хозяйственных технологий вепсов, карелов и русских, возглавляя в музее сектор экспозиционного освоения традиционного хозяйства.

В вестибюле Русского дома науки и культуры посетителей встречает лодка-кижанка работы мастера Алексея Рыбакова – ведь именно с нее начиналась когда-то дорога на заповедный остров посреди "моря", как в старину крестьяне называли Онежское озеро.

Выставка будет работать до 12 мая.