В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.

Масла в огонь подлил глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

Топ-менеджер назвал запрет экспорта круглого леса катастрофой и заявил в интервью РБК, что в стране необходимо выделить 2-3% лесных территорий, наиболее пригодных для интенсивного лесопользования, и позволить инвесторам их приватизировать. По словам Лашкевича, на Дальнем Востоке «становится все меньше» спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной, а на текущих вырубках надо будет ждать ее естественного роста 80–120 лет.

Однако заниматься интенсивным лесовосстановлением глава лесопромышленного холдинга, принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, не хочет, поскольку, как утверждает господин Лашкевич, «инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения», а пока лес не начнет расти сам, нужны инвестиции порядка 5 тысяч долларов на гектар.

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