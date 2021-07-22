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В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов

Новости. Экономика
16:46, 23 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Масла в огонь подлил глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

Топ-менеджер назвал запрет экспорта круглого леса катастрофой и заявил в интервью РБК, что в стране необходимо выделить 2-3% лесных территорий, наиболее пригодных для интенсивного лесопользования, и позволить инвесторам их приватизировать. По словам Лашкевича, на Дальнем Востоке «становится все меньше» спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной, а на текущих вырубках надо будет ждать ее естественного роста 80–120 лет.

Однако заниматься интенсивным лесовосстановлением глава лесопромышленного холдинга, принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, не хочет, поскольку, как утверждает господин Лашкевич, «инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения», а пока лес не начнет расти сам, нужны инвестиции порядка 5 тысяч долларов на гектар.

Читайте подробнее в статье «Чьи в лесу шишки?».

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Комментарии

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Изя
2021-07-23 18:03:34
Жульё никак не угомонится :)
Петенька
2021-07-23 17:55:47
Обидно,когда бывшее народное достояние прихватив ровно "вротенбергами и абрамбовичами", а потом удивляемся : откуда появляются у "кого то" яхты за 400 млрд.р., дворцы, резиденции ,стоимостью в несколько бюджетов нескольких республик!?!
Надеемся, что ,когда нибудь, всё это воровское логово , извините, окажется там, где и должно быть....
Изя
2021-07-23 18:16:35
Петенька, не переживай , кончат все ,как обычно , на рее , ворос варемени :) ))))
Petrovich
2021-07-23 17:29:43
Руки прочь от народного достояния! Приватизировали заводы. Покупают земельные владения. Теперь до леса добрались. В России это будет беда, все захапают. Не в Финляндии, где люди как люди.
однозначно
2021-07-23 16:56:55
У либерды всё за бугром. Высасывают из России все соки.
Off
2021-07-23 17:46:36
однозначно, наконец ты стал правду писать ! У них , в саудовской Аравии недвижимость и по всему миру. Прибыльное дело иметь свою партию в думе :)
Самуил
2021-07-23 18:15:59
Off, подавляюще большинствующую!
однозначно
2021-07-23 18:12:34
Off, зачем ты ко мне обращаешься, если я тебе никогда не отвечаю ? То же самое касается и твоих блохастых самуленков. Наоминаете шавок, которые тяв-тяв-тяв !!! из- под ворот. Смешны вы своей тупизной и убогостью. :)
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